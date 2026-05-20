山口くんを演じるなにわ男子・高橋恭平 斉木 優による少女コミック『山口くんはワルくない』が実写映画化。コワモテ関西弁の転校生・山口くんをなにわ男子の高橋恭平が、山口くんと急接近するヒロイン・皐役を高橋ひかる(※「高」は正しくは「はしご高」)が、皐と山口の関係に波紋を広げるヒロインの恋のライバル(？)となる石崎役を岩瀬洋志が演じる。HOMINISでは、そんな三角関係で繋がれた3人にインタビュー。和気あいあい