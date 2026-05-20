THE BOYZのヨンフンが、所属事務所との専属契約をめぐる対立の中で、バラエティ番組『生存王2』出演への本音を明かした。5月20日午前、ソウル・九老（クロ）区のTV朝鮮・加山洞（カサンドン）スタジオで、新バラエティ番組『生存王2』の制作発表会が行われた。【話題】THE BOYZ、事務所代表を“横領”で刑事告訴会場には、イ・スンフンCP、ユン・ジョンホPDをはじめ、キム・ジョングク、キム・ビョンマン、ユク・ジュンソ、そしてT