セブン‐イレブンは、6月6日の「梅の日」に向けて、新商品を発売する。5月19日に「ハッピーターンミニ 濃厚うめ味」を、5月26日に「セブンプレミアム 種抜きカリカリ梅 小梅風味」「ロッテ 小梅ソフトキャンディ」を発売する。〈6月6日は「梅の日」、SNSや熱中症対策で“梅”が再注目!〉6月6日「梅の日」は、かつて献上された梅が恵みの雨を呼び、人々の健康を救ったという伝承にちなんだ記念日。現在、梅は「夏のトレンド」として