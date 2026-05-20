LE SSERAFIMが、5月20日、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルとSOURCE MUSIC公式SNSに、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲『BOOMPALA』ミュージックビデオのティザー映像を公開した。ティザー映像は、広大な砂漠が背景となっている。グローバルヒット曲『マカレナ（Macarena）』がBGMとして流れ、音楽に合わせるかのようにラクダが鳴く。【注目】チェウォン、カムバ3日前に電撃離脱…原因はヘドバン？続いて、突如、荒