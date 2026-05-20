スターバックスコーヒージャパンは5月27日、「バナナ アフォガート フラペチーノ」を発売する。価格はテイクアウト687円、店内700円（各税込）。全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で取り扱う。■“WHY NOT COFFEE?”第2弾として登場同商品は、スターバックスコーヒージャパンが2026年に日本上陸30周年を迎えることを記念した企画「WHY NOT COFFEE?」の第2弾として展開するもの。日本上陸30周年「WHY NOT COFFEE?」第1弾