【楽プラ スナップカー No.09EK9 シビック タイプR 1997（3色）】 5月27日14時より予約開始 10月 発売予定 価格：各4,180円 青島文化教材社は、プラモデル「楽プラ スナップカー No.09EK9 シビック タイプR 1997」3色を5月27日14時より予約受付を開始する。発売は10月を予定し、価格は各4,180円。カラーはチャンピオンシップホワイト、スタ}