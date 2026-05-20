徳島市は夏の風物詩である「阿波おどり」をより多くの人々に楽しんでもらうため、ふるさと納税の返礼品として「阿波おどり観覧席チケット」の寄付受け付けを２２日正午から開始する。昨年に引き続き実施されるもので、ポータルサイト「さとふる」を通じて申し込むことができる。提供される観覧席は、踊りの迫力を間近でじっくりと堪能できるおすすめの指定席となっている。今年は新たな試みとして、新町川の水上から阿波おどり