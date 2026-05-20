工藤静香 歌手の工藤静香が20日、6月24日にリリースする通算19枚目のオリジナルアルバム『Dynamic』完全受注生産限定盤に封入される特典「トラベルポーチ」「マルチポーチ」、および「オリジナルアクリルスタンド（Type-B）＆キーホルダー」の画像を解禁した。【写真】公開された工藤静香『Dynamic』【完全受注生産限定盤】封入特典今作『Dynamic』は、工藤静香が「ロック」をコンセプトイメージに掲げ、音楽業界の