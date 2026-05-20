東海地方は、今夜(20日)から広い範囲で雨が降るでしょう。明日21日(木)は、雨の一日となり、雨量が多くなる所もある見込みです。暑さは一旦収まりますが、雨の降り方に注意してください。今日20日(水)は天気下り坂早い所では夕方から雨今日20日(水)の東海地方は、天気は下り坂です。前線や湿った空気に伴う雲が北上してくるため、午後は、段々と雲が多くなるでしょう。早い所では、夕方から雨が降り出しますが、広い範囲で雨とな