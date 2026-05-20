◆大相撲▽夏場所１１日目（２０日、両国国技館）にしたんクリニックなどを運営するエクスコムグローバルが、夏場所１１日目の幕内全取組に５本ずつ懸賞を申し込んだ。この日の幕内は１９取組が予定されており、５本×１９取組で合計９５本。申込額は１日で合計６６５万円となった。