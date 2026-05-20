静岡県は19日、静岡県誕生150周年記念アンバサダーを島田市出身でアイドルグループ・SixTONESの松村北斗さんに委嘱しました。（鈴木知事）「あなたを静岡県誕生150周年記念アンバサダーに委嘱します」アンバサダーを委嘱されたのは、アイドルグループ・SixTONESのメンバーとして活躍する松村北斗さんです。（SixTONES 松村北斗さん）「ずっと静岡が支えてくれていたので、本当に名誉なことだ