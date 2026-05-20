◇ナ・リーグドジャース−パドレス（2026年5月19日サンディエゴ）ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）が19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に「9番・二塁」で先発出場。まずい守備が失点に直結した。2−2で迎えた3回、パドレス・タティスが二塁ベース付近にゴロを放った。キム・ヘソンが捕球し、余裕を持って一塁に送球もワンバウンドとなった。一度はアウトが宣告されたが、パドレス側のチャレン