ボーイズグループ「NCT 127」のYUTA（30）が19日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・22）に出演。過去に出会った衝撃のファンについて語った。「過去に出会った衝撃のファン」をテーマにトーク。スタッフから「1番踊る国は？」と聞かれる場面があった。「南米の人はアツいですね」と切りだして「イヤモニが聞こえなくなったりとか、終わってから頭痛くて眠れなくなったりとか、人の声にやられ