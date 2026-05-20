歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が16日、自身のブログを更新。長男・堀越勸玄（市川新之助／13）のオフショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】「手足長いよー!!」成長に期待する声続々！市川團十郎の長男・勸玄の妖艶なポージング團十郎は「うける」と題してブログを投稿し、夜の屋外で長男がユニークなポーズを決める姿を公開。背後には日本列島が描かれたモニュメントがあり、階段に映った長い影も印