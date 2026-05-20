「ダイエットしたいけど、食事制限ばかりは続かない…」「美容も健康も、どっちも大事にしたい！」そんな20～30代女子のリアルな悩みに寄り添ってくれる新ブランドが誕生しました。マツキヨココカラ＆カンパニーとアサヒグループ食品が共同開発した新ブランド【SPICA（スピカ）】は、“無理をしすぎず、自分らしくキレイを目指す”をテーマにしたダイエット＆デイリーケアブランド。酵母由来の成分