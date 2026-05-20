9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が20日、都内で行われた『ベンチャーサポートアンバサダー就任記者発表会』に登壇。挑戦したいことを明かした。【写真】めっちゃ笑顔…特大の名刺を受け取る阿部亮平Snow Manとしてのグループでの活動に加え、難関資格の取得やキャスターなど自らの可能性を広げ続けている阿部。この日も起業に挑戦する人を支援するベンチャーサポートのアンバサダーに就任したことにちなみ、「今挑戦したい