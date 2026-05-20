クマ被害を受けて閉鎖されていた立山町の称名滝に通じる道路について、きょうから一部区間の通行が再開されました。きょうから通れるようになったのは、桂台ゲートから称名平駐車場までのおよそ3キロの区間です。通行再開にあたっては町の職員と猟友会が称名平休憩所周辺の安全を確認したほか、注意を促すチラシを配りラジカセを設置するなどのクマ対策を強化しました。立山町舟橋町長「安全確保していただいた上で称名滝