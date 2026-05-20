発足式後、写真に納まる「いじめからこどもを守る首長連合」の今津寛介・北海道旭川市長（中央）ら市長たち＝20日午前、東京都千代田区いじめ対策に全国の自治体が連携して取り組もうと、8道府県の中核市13市が「いじめからこどもを守る首長連合」を設立し、東京都内で20日、発足式を開いた。いじめ防止や不登校対応に関する情報を共有し、対策強化や国への要望につなげる狙い。北海道旭川市で2021年、いじめを受けた中学2年広