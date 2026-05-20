関東地方は20日(水)も季節外れの暑さが続いていますが、午後は次第に雲が厚みを増して、夜は所々で雨が降り出すでしょう。この雨を境にヒンヤリとした空気に入れ替わり、21日(木)以降は一気に気温が低くなりそうです。■午前中から真夏日続出都内でも30℃超関東は20日(水)も朝からぐんぐん気温が上昇していて、午前11時40分までの最高気温は、上里見(群馬)で31.6℃、所沢(埼玉)で31.0℃、練馬(東京)で30.8℃など、この時間から30