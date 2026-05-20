元フジテレビのフリーアナウンサー内田恭子（49）が、19日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。息子の性教育について語った。番組は「男の子ママの悩み」の特集で、内田と、高城亜樹、辻希美、hitomiがゲスト出演。シソンヌ長谷川忍も参加した。17歳の長女と、11歳、9歳、5歳の男の子3人を育てるhitomiが「今、小6の息子が思春期入り口みたいな感じなんですけど、性教育が難しいなと思って