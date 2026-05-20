鹿児島県で20日午前11時46分ごろ、震度5強を観測する地震がありました。津波の心配はありません。気象庁はこの後、20日午後0時50分からこの地震についての会見を行うということです。午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とした強い地震がありました。震源の深さは約50キロ地震の規模を示すマグニチュード5.9と推定されています。この地震で震度5強を鹿児島県与論町、震度5弱を知名町、震度4を天城町、和泊町、震度3以下を鹿児島