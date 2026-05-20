俳優の倉科カナさん（38）が4月2日以来、約1カ月半ぶりにインスタグラムを更新。ライトブラウンのガーリーなセミロングに白のノースリーブで、カメラに向かって笑顔で話しかける動画を公開しました。【動画】ガーリーなセミロング姿を披露した倉科カナさん「お久しぶりです」で始まる投稿は最初に公開した際、「なんか音が取れてなかった、、、」と音声の録音に失敗した様子。それでも「アテレコに使って良いよー笑」と自らフォロ