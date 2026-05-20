移動を特別な体験へ変える最高級ミニバンの役割Uber Japan（以下、Uber）は2026年5月18日、日産自動車（以下、日産）とのパートナーシップに基づき、タクシー事業者向けに新型「エルグランド」の導入支援を開始すると発表しました。これはハイエンドな移動サービスである「Uber プレミアム」の供給基盤を強化するための取り組みで、2026年夏に発売が予定されている新型モデルが早くもラインナップに加わることになります。【画