私はリョウコ（35歳）。妹のアヤ（33歳）は結婚して隣県で子育て中、弟のタクト（29歳）は都会で就職しました。数年前に父が亡くなり、実家では母がひとり暮らしです。母のそばを離れるわけにいかないので、夫には単身赴任をしてもらっています。最近の母はなかなか弟が帰省しないので寂しいようです。そんなとき偶然、弟のものと思われるSNSアカウントを見つけた私。そこに並ぶ「うちの両親は毒親だった」という投稿に衝撃を受け