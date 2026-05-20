5月19日(火)に放送した「開運！なんでも鑑定団」（毎週火曜 夜8時54分)。海の宝石・モモイロサンゴに驚きの高値がついた。【動画】超貴重！叔母の遺品「モモイロサンゴ」が550万円に！「正直いらない」依頼人も驚き依頼品は「モモイロサンゴ」。3年前、さまざまな骨董品をコレクションしていた依頼人の叔母が103歳で他界。叔母は特別骨董好きだったわけではないものの、頼まれると断れない性格で、焼き物や掛け軸などさまざまな品