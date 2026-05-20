讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、5月27日（水）から5月29日（金）までの3日間限定で、好きなうどん「並」サイズを注文すると、希望者に、無料で「大」サイズに麺を増量して提供する「丸亀製麺のおせっかい どどんとサプライズ 麺増量無料キャンペーン」を実施する。【写真】今の季節にツルッといきたい、オススメの「丸亀製麺」商品一覧■暑さをうどんで乗り切ろう「丸亀製麺」は、2026年度のテーマとして「もっと、うどんで