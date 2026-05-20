ウッドだけでなくアイアンのカテゴリでも勢力を伸ばしているのが『MAX系』アイアンだ。ミスヒットに強く、番手ごとに弾道を最適化して、正確にグリーンを狙えるという。今回は打点がトゥ、ヒールにブレたり、下めヒットでも飛距離のブレが小さいモデルを、ギアコーチの筒康博徹底調査した。【写真】芯を外したときの数値も公開！“おにぎりサイズ”の最新MAX系アイアン6モデルの試打評価◇◇◇芯を外しても、距離や方向のブ