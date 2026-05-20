＜ブリヂストンレディス 事前情報◇19日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞6度のプロテスト挑戦のすえ、昨年、見事に合格をつかみとったルーキーは、ようやくプロとして迎えられるレギュラーツアーの会場でも“自然体”を心がけている。「初めてだからといって特別な感情を抱くのではなく、いつも通りのゴルフをしたい。楽しく回れたらいいなと思っています」。【写真】削れて、貼って、仕上