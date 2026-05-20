20日朝、宮島の「消えずの火」で知られる霊火堂で火事が発生しました。現場上空から中継です。火事があった廿日市市宮島町の霊火堂の上空です。消防車8台、ヘリ1機などが出動し、消火活動にあたり、午前10時半すぎに、火はほぼ消し止められたということです。今のところケガ人の情報は入っていません。以上、中継でした。消防などによると、20日午前8時半頃、関係者から「霊火堂が燃えている」と通報がありました。霊火堂は全焼し