スウェーデン発祥で家具・インテリア雑貨の「イケア」が、２０２６年５月２０日、北海道当別町に期間限定ショップをオープンしました。道内初進出となった店舗には、開店前から行列ができていました。（店員）「それではオープンします、いらっしゃいませ」朝から多くの客でにぎわっていたのは、５月２０日当別町にオープンした「イケア」の期間限定ショップです。店内には「イケア」が展