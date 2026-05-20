「Sky RKBレディスクラシック」で2年ぶりの通算4勝目を飾った桑木志帆。フェードが持ち球の彼女のスイングを、プロコーチの南秀樹が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】右足をベタ足に保って左足を背面に引いて打つ桑木志帆のドライバースイング◇◇◇【ヒザを曲げずにスッと立つと、タテ振りをイメージしやすい】164センチの長身で、アドレスではあまりヒザを曲げずにスッと立っています