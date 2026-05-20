高木萌衣（めい）が自身のインスタグラムを更新。21日に石川県小松市で開幕するステップ・アップ・ツアー「ツインフールズレディース」を前に、「半日だけ金沢観光で行ってみたかった21世紀美術館」を訪ねたことを投稿した。【写真】高木萌衣お気に入りの現代アートたち（全12枚）「金沢21世紀美術館」は前代アートを展示する世界的にも有名な美術館。中でも人気を集めているのは、レアンドロ・エルリッヒ作の常設展示「スイミング