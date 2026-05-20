勝みなみの母親が、主に勝の日常の様子を伝えているインスタグラム「@minamino_uragawa」を更新。今年は3月15日に渡米して以来、9週間で8試合に参戦してきた。「8試合のうち3つ予選落ちしましたが、予選通過できた週にけっこう上位にいたので、全体を通してみると悪くはなかったのではないかと思っています」と、序盤戦の戦いを総括した。【動画】初めてのワインテイスティングに挑戦する勝みなみ、ちょっと緊張？（全11枚）そして