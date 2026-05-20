東京駅に停車中の電車からつり革を盗んだとして「鉄道ファン」の少年が逮捕されました。警視庁によりますと、大阪府堺市の16歳の高校生の少年は去年、JR東京駅に停車する京葉線の電車内からつり革1個を盗んだ疑いが持たれています。少年は鉄道の備品や発車メロディーが好きな「鉄道ファン」で、当日は友人と上京し、駅などをめぐっていたということです。調べに対し少年は容疑を認め、「盗めそうなつり手があったら盗もうと思って