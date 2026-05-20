◇MLB パドレス-ドジャース(日本時間20日、ペトコ・パーク)ドジャースのエメ・シーハン投手が2被弾を許すなど、4回4失点で降板となりました。初回、先攻のドジャースが1番の大谷翔平選手の二塁打でチャンスを作り、3番のフレディ・フリーマン選手が先制2ラン。前日完封負けの打線が幸先よく先制します。援護を受けたシーハン投手は、直後の守りで2アウトから四球を与えると、打率1割台の4番マニー・マチャド選手に同点2ランを献上