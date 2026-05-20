5月20日から兵庫県内の阪神高速や第二神明道路の一部区間でリニューアル工事を行うため、上下線ともに通行止めとなっています。 通行止めとなっているのは、第二神明の須磨ICから阪神高速3号神戸線の湊川までの上下線約5.3kmと、湾岸線の垂水JCTから名谷JCTまでの上下線約1.2kmです。 阪神高速によりますと、3号神戸線などは舗装に老朽化に伴うひび割れなどができているため、大規模な補修工事を行うということです