兵庫県たつの市の住宅で死亡しているのが見つかった母と娘について、母親の方に比較的多く刺し傷があることがわかりました。たつの市の現場前から谷田潮音記者の報告です。 （MBS谷田潮音記者の報告）「兵庫県たつの市で遺体が見つかった住宅の前です。警察は、規制線の範囲を川の土手の方まで広げて、現在も鑑識作業を行っています。 5月19日午前10時半ごろ、たつの市の住宅で、この家に住む田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん