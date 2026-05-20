日差しが強くなる季節、日焼け止めだけでは不安な日も多い。そんなときに頼れるのが、かぶるだけで顔まわりの紫外線対策ができる帽子だ。とはいえ、つばが広すぎるものや日除け感の強いデザインは、便利な反面、コーデから浮いて見えたり、“いかにも紫外線対策”な印象になったりすることもある。大人が選ぶなら、普段の服になじむデザインかどうかも大事。バケットハットやキャップならカジュアルに取り入れやすく、アウトドア