20日午前の木原稔官房長官の記者会見で、中国・上海の日本料理店で男が刃物を持って暴れ、日本人2人を含む3人がけがをした事件についての質問が出た。【映像】切り付け事件がおきた上海の日本料理店（事件後の様子）政府としての受け止めや対応を聞かれた木原長官は「現地時間の5月19日、在上海日本国総領事館は、上海市内のビル内で邦人2名を含む3名が何者かに襲われ負傷し、病院で手当てを受けていることを確認しております