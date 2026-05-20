１９日に放送されたフジテレビ系ドラマ「夫婦別姓刑事」に、人気子供番組「みいつけた！」のスイちゃんを演じた俳優が登場。成長した姿を披露した。この日の「夫婦別姓刑事」では、沼袋署に爆弾を体に巻いた男・氷川（時任勇気）が明日香（橋本愛）を人質にして立てこもる。一緒にいた四方田（佐藤二朗）、池田（中村海人）も手を縛られ人質に。男は、別件の捜査に出ている小寺園（斉藤由貴）を呼べと要求する。やってきた小