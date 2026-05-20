元モーニング娘。後藤真希（40）が20日、都内で行われた「rall．＋ブランドローンチ発表会」に登壇した。同ブランドのプロデューサーを務め、「こういうものがあったらいいな、というものを今回形にできました」と自信を見せた。自身は13歳で芸能デビュー。「13歳からメークをする機会が増えて、肌と向き合うことが多かったんです。年齢が上がるごとに肌状態も変化して、いつまでもきれいでいたいという思いからその時の肌にあった