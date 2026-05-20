【Amazon「暮らし応援 初夏のお買い得SALE」】 開催期間：5月20日12時～6月2日23時59分 Amazonにて開催されている「暮らし応援 初夏のお買い得SALE」でバッファローの「ラクレコ＋」（ホワイト/RR-PW1-WH/N）が特別価格で販売されている。セール期間は6月2日23時59分まで。 「ラクレコ＋」は、PCがなくても直接スマートフォンにCDを取り込めてすぐ聴けるCDレコӦ