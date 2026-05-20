【暮らし応援 初夏のお買い得SALE】 開催期間：5月20日12時～6月2日23時59分 Amazonにて開催されている「暮らし応援 初夏のお買い得SALE」にて、バッファローのWiFiルーター「WXR18000BE10P/N」がセール価格で販売されている。 本製品は、最新規格Wi-Fi 7の認定プログラムである「Wi-Fi CERTIFIED 7」を取得したフラッグシップWi-Fiルーター。6GHz