２０日１１時４６分ころ、地震による強い揺れを感じました。震度３以上が 観測された地域は以下の通りです。 震度５強 鹿児島県奄美南部 震度３ 鹿児島県奄美北部 沖縄県本島北部 沖縄県本島中南部 今後の情報に注意してください。 ・ ・ ・