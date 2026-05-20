福岡県八女市で燃え続けている「原爆の残り火」が、アメリカ・ハワイで開かれる平和式典でともされることになり、採火式が20日、行われました。 八女市の職員が「平和の塔」から火をランタンに移しました。この火は、旧星野村出身の山本達雄さんが、原爆が投下された直後の広島から持ち帰った残り火です。「平和の火」として、ともされ続けてきました。採火された火はアメリカ・ハワイに運ばれ、現地時間の5月24日、真珠湾で