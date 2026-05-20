ジャズシンガーの綾戸智恵（６８）が、弾き語りする姿を公開した。２０日までに自身のインスタグラムを更新し、カメラを回した。「きょうは『ＨａｖｅＩＴｏｌｄＹｏｕＬａｔｅｌｙ』。いろんな人が歌ってますけど」と曲名を紹介し「唯一、私みたいな声の人に似合う曲と思って、この曲を選びました」と説明した。綾戸といえばハスキーな歌声が魅力。ネット上で自身の名前を見ることがあるそうで「よく風邪ひくと『き