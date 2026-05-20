２０日前引けの日経平均株価は前営業日比７８６円４３銭安の５万９７６４円１６銭と大幅続落。前場のプライム市場の売買高概算は１３億４００７万株、売買代金概算は４兆９３２５億円。値上がり銘柄数は１６６、対して値下がり銘柄数は１３８５、変わらずは１７銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は前日の米株安を背景に日経平均株価が続落、一時１０００円を超える下落幅となった。その後は下げ渋ったものの、前引け時