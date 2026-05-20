フランスで開催中の「第７９回カンヌ国際映画祭」で１９日（日本時間２０日）、カンヌ・プレミア部門に選出された映画「黒牢城」（黒沢清監督、６月１９日公開）の公式上映が行われ、主演の本木雅弘や菅田将暉、ＳｎｏｗＭａｎ・宮舘涼太らが出席した。公式上映の前に行われたレッドカーペットでは、タキシード姿で登場し、無数のフラッシュを浴びながら堂々と会場入りした。上映会場となったドビュッシー劇場は満席状態。上