タレントの後藤真希が２０日、都内で行われた自身がプロデュースするスキンケアブランド「ｒａｌｌ．＋（ラルプラス）」ブランドローンチ発表会に参加した。ブランド立ち上げを迎え、「ようやくついに来たかという感じで本当にうれしい」と充実の表情。立ち上げまでの経緯については、１３歳の時に「モーニング娘。」でデビューし、若い頃からメイクをしてきた実体験が大きいとし「年齢がどんどん上がるごとに肌状態も変化して