お笑いコンビ「日本エレキテル連合」の橋本小雪（４１）が、ノーメイクの最新姿をアップした。２０日までに自身のインスタグラムを更新し、「＃最低さん」のハッシュタグをつけてショート動画をアップ。橋本は最近、「最低」と思う出来事や人物についての一芸を、インスタグラムに度々投稿している。この日のテーマは「悩み相談の最っっ低」。橋本は「相談があるっていうから来たけど、ここ、自分の最寄り駅の喫茶店でしょ！あ